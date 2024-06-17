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"Поедем куда надо". Жена Лунина - о возможном уходе супруга из Реала

Испания

Комментарий Анастасии испанскому изданию

"Поедем куда надо". Жена Лунина - о возможном уходе супруга из Реала

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Жена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала возможность смены клуба своим супругом.

"Мы очень любим Испанию, люди здесь очень дружелюбные, и мы ощущаем гостеприимство по отношению себе и чувствуем себя очень комфортно. Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то я, конечно, его поддержу и мы поедем куда надо. Я человек, который любит путешествовать, поэтому меня не пугает идея переезда", - сказала Анастасия в интервью Diario AS.

Напомним, Лунин защищает цвета "королевского" клуба с 2018 года.

Ранее сообщалось, что из-за недоверия со стороны Карло Анчелотти Андрей намерен покинуть "Реал" в летнее трансферное окно.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
17.06.2024 в 12:01
Оце вже цікаво. Невже всерйоз подумують про новий клуб?
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1
0
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Комментарии 5
Caballero (DC)
17.06.2024 в 12:01
Оце вже цікаво. Невже всерйоз подумують про новий клуб?
Ответить
1
0
Caballero (DC)
17.06.2024 в 12:37
Ювентус, Баварія...
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2024 в 11:43
Давайте в Зарю обратно,неплохое путешествие назад в будущее, экстрим гарантируется.
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0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 11:51
Може тоді й ти вернешся в минуле... Почнеш знову, як в дитинстві, в штани класти...Екстрим гарантується.
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2
1
Caballero (DC)
17.06.2024 в 12:01
А чого в Зорю? Луніну Ювентус світить.
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1
0

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