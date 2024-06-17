"Поедем куда надо". Жена Лунина - о возможном уходе супруга из Реала

Жена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала возможность смены клуба своим супругом.

"Мы очень любим Испанию, люди здесь очень дружелюбные, и мы ощущаем гостеприимство по отношению себе и чувствуем себя очень комфортно. Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то я, конечно, его поддержу и мы поедем куда надо. Я человек, который любит путешествовать, поэтому меня не пугает идея переезда", - сказала Анастасия в интервью Diario AS.