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"Поедем куда надо". Жена Лунина - о возможном уходе супруга из Реала
Комментарий Анастасии испанскому изданию
instagram.com/lunin_andrey
Жена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия прокомментировала возможность смены клуба своим супругом.
"Мы очень любим Испанию, люди здесь очень дружелюбные, и мы ощущаем гостеприимство по отношению себе и чувствуем себя очень комфортно. Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то я, конечно, его поддержу и мы поедем куда надо. Я человек, который любит путешествовать, поэтому меня не пугает идея переезда", - сказала Анастасия в интервью Diario AS.
Напомним, Лунин защищает цвета "королевского" клуба с 2018 года.
Ранее сообщалось, что из-за недоверия со стороны Карло Анчелотти Андрей намерен покинуть "Реал" в летнее трансферное окно.
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