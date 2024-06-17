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Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика
Центрфорвард может стать одноклубником Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" вошёл в число клубов, заинтересованных в услугах нападающего "Жироны" и сборной Украины Артёме Довбике.
По информации Football London, подписание нового центрфорварда - приоритетная задача для "канониров" в грядущее трансферное окно.
Отмечается, что на трансфер украинского бомбардира "Арсеналу" предстоит выделить около 50 миллионов евро, что является вполне приемлемой суммой для клуба.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона 2023/24. На счету украинца 24 гола в 36 матчах.
Ранее сообщалось об интересе к Артёму со стороны "Атлетико", "Милана" и "Наполи".
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