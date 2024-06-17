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Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика

Испания

Центрфорвард может стать одноклубником Зинченко

Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" вошёл в число клубов, заинтересованных в услугах нападающего "Жироны" и сборной Украины Артёме Довбике.

По информации Football London, подписание нового центрфорварда - приоритетная задача для "канониров" в грядущее трансферное окно.

Отмечается, что на трансфер украинского бомбардира "Арсеналу" предстоит выделить около 50 миллионов евро, что является вполне приемлемой суммой для клуба.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона 2023/24. На счету украинца 24 гола в 36 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к Артёму со стороны "Атлетико", "Милана" и "Наполи".

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Артем Довбик Жирона трансфер Арсенал
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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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gulfstream
17.06.2024 в 13:16
Мабуть, з усіх варіантів, так собі, перехід в Серію А. Не дуже фартовий чемп для українців, за виключенням Шевченко.
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Комментарии 5
gulfstream
17.06.2024 в 13:16
Мабуть, з усіх варіантів, так собі, перехід в Серію А. Не дуже фартовий чемп для українців, за виключенням Шевченко.
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Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 13:00
Ця возня з Атлетико закінчиться дуже швидко коли Англійські клуби почануть посилюватися. АПЛ найбагатчі, тому 45 лямів або 50 це для них копійки. Там середняки готові по 35 платити
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Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 12:59
Зіна не підходить під сучасну концепці. шои Арсенала.Зіна не захистник - валідол, в атаці толку нуль, при стандарті теж. Таміясо явно кращеА ось центр форвард ім потрібен (зараз тренд грати як МС з Холандом, а Довбик схожий з ним. Фланги у Арсенала чудові.Арсеналу можливо і нехватило такого форварда у гонці
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 12:46
там совсем другой футбол а Зину выгоняют лентяй сачок
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Caballero (DC)
17.06.2024 в 12:35
Нефартовий цей Арсенал.
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