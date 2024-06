Официально: Серхио Рамос покидает Севилью

Воспитанник "Севильи" Серхио Рамос покидает свой родной клуб этим летом. Опытный защитник сообщил руководству, что не останется в клубе на следующий сезон.

Серхио Рамос успел осуществить свою мечту и вернуться в свой родной клуб. Это он сделал год назад, перейдя в "Севилью" в статусе свободного агента. В этом сезоне испанец провел 37 матчей, семь раз отметившись забитыми мячами.

Уже завтра Серхио Рамос попрощается с "Севильей" на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан". Всего за свой родной клуб испанец провел 87 матчей, где отметился 10 голами и результативной передачей.

ℹ️ @SergioRamos will not stay at #SevillaFC.