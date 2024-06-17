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Официально: Серхио Рамос покидает Севилью
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Воспитанник "Севильи" Серхио Рамос покидает свой родной клуб этим летом. Опытный защитник сообщил руководству, что не останется в клубе на следующий сезон.
Серхио Рамос успел осуществить свою мечту и вернуться в свой родной клуб. Это он сделал год назад, перейдя в "Севилью" в статусе свободного агента. В этом сезоне испанец провел 37 матчей, семь раз отметившись забитыми мячами.
Уже завтра Серхио Рамос попрощается с "Севильей" на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан". Всего за свой родной клуб испанец провел 87 матчей, где отметился 10 голами и результативной передачей.
ℹ️ @SergioRamos will not stay at #SevillaFC.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 17, 2024
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