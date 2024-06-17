Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту хочет арендовать защитника Барселоны
Микаил Фае может сменить клуб
twitter.com/Fabrizio Romano
Португальский клуб "Порту" готовит официальное предложение "Барселоне Б" по трансферу 19-летнего защитника Микаила Фае.
По информации Фабрицио Романо, португальцы планируют арендовать игрока, ожидается, что стоимость перехода будет составлять примерно 15 миллионов евро.
Фае в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола.
Читайте такжеБарселона может летом подписать вингера Ливерпуля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн