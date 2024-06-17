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Порту хочет арендовать защитника Барселоны

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Микаил Фае может сменить клуб

Порту хочет арендовать защитника Барселоны

twitter.com/Fabrizio Romano

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Португальский клуб "Порту" готовит официальное предложение "Барселоне Б" по трансферу 19-летнего защитника Микаила Фае.

По информации Фабрицио Романо, португальцы планируют арендовать игрока, ожидается, что стоимость перехода будет составлять примерно 15 миллионов евро.

Фае в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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