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Лунин не беспокоится о своем будущем и хочет остаться в Реале
Но все еще может измениться
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин в интервью журналисту Хавьеру Гомесу прокомментировал свою ситуацию в мадридском клубе и обеспокоил фанатов относительно возможного ухода.
Футболист заверил, что сейчас он сосредоточен только на выступлениях за национальную команду. Сейчас все, что происходит за рубежом, находится в руках его агента, поэтому он не волнуется об этом.
В то же время игрок не исключил возможности сменить клубную прописку в будущем, но Андрей хотел бы остаться в "Реале".
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