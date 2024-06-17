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Лунин не беспокоится о своем будущем и хочет остаться в Реале

Испания

Но все еще может измениться

Лунин не беспокоится о своем будущем и хочет остаться в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин в интервью журналисту Хавьеру Гомесу прокомментировал свою ситуацию в мадридском клубе и обеспокоил фанатов относительно возможного ухода.

Футболист заверил, что сейчас он сосредоточен только на выступлениях за национальную команду. Сейчас все, что происходит за рубежом, находится в руках его агента, поэтому он не волнуется об этом.

В то же время игрок не исключил возможности сменить клубную прописку в будущем, но Андрей хотел бы остаться в "Реале".

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Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
cope
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
17.06.2024 в 23:19
Та тут вопрос теперь не к нему а к руководству реала. А захотят ли они его держать. Уж сильно много ляпов было сегодня.
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Комментарии 2
янковский ян (Запорожье)
17.06.2024 в 23:19
Та тут вопрос теперь не к нему а к руководству реала. А захотят ли они его держать. Уж сильно много ляпов было сегодня.
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1
0
nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 23:15
А в Металіст 1925 він не хоче? Після гри з Румунією він має радіти від такої пропозиції!
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