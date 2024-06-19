Официально: Рубен Бараха и Валенсия договорились о продлении контракта

"Валенсия" и Рубен Бараха договорились о продлении контракта с тренером на один год. Новое соглашение испанского специалиста с "летучими мышами" рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Это стратегическое решение является важной вехой в продолжении проекта клуба, поскольку "Валенсия" нацелена на дальнейший спортивный рост в ближайшие годы. С момента своего назначения в феврале 2023 года Бараха и его тренерский штаб привили команде конкурентные ценности и заложили прочный фундамент, на котором можно продолжать строить. Под его руководством "Валенсия" продемонстрировала индивидуальность, амбиции и другие качества, необходимые в клубе", - говорится в заявлении испанской команды.

Напомним, что в прошлом сезоне "Валенсия" финишировала девятой в турнирной таблице Примеры.