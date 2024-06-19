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Официально: Рубен Бараха и Валенсия договорились о продлении контракта
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" и Рубен Бараха договорились о продлении контракта с тренером на один год. Новое соглашение испанского специалиста с "летучими мышами" рассчитано до 30 июня 2026 года.
"Это стратегическое решение является важной вехой в продолжении проекта клуба, поскольку "Валенсия" нацелена на дальнейший спортивный рост в ближайшие годы. С момента своего назначения в феврале 2023 года Бараха и его тренерский штаб привили команде конкурентные ценности и заложили прочный фундамент, на котором можно продолжать строить. Под его руководством "Валенсия" продемонстрировала индивидуальность, амбиции и другие качества, необходимые в клубе", - говорится в заявлении испанской команды.
Напомним, что в прошлом сезоне "Валенсия" финишировала девятой в турнирной таблице Примеры.
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