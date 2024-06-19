  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Рубен Бараха и Валенсия договорились о продлении контракта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Рубен Бараха и Валенсия договорились о продлении контракта

Испания
Обновлено

Об этом говорится на сайте клуба

Официально: Рубен Бараха и Валенсия договорились о продлении контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" и Рубен Бараха договорились о продлении контракта с тренером на один год. Новое соглашение испанского специалиста с "летучими мышами" рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Это стратегическое решение является важной вехой в продолжении проекта клуба, поскольку "Валенсия" нацелена на дальнейший спортивный рост в ближайшие годы. С момента своего назначения в феврале 2023 года Бараха и его тренерский штаб привили команде конкурентные ценности и заложили прочный фундамент, на котором можно продолжать строить. Под его руководством "Валенсия" продемонстрировала индивидуальность, амбиции и другие качества, необходимые в клубе", - говорится в заявлении испанской команды.

Напомним, что в прошлом сезоне "Валенсия" финишировала девятой в турнирной таблице Примеры.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти и Куртуа поддержали Лунина после неудачной игры с Румынией
yellow-arrow
The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу
yellow-arrow
Лунин не беспокоится о своем будущем и хочет остаться в Реале
Рубен Бараха Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Валенсія
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости