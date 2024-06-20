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Экс-вратарь Барселоны подписал контракт с Лас-Пальмасом
Канарский клуб усиливает защиту
Фото: nec-nijmegen.nl
35-летний кипер Яспер Силлессен, с лета 2022-го выступавший за НЕК из своего родного города Неймеген, возвращается в Ла Лигу. Опытного футболиста на 2 сезона пригласил "Лас-Пальмас".
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Это его третий испанский клуб в карьере. В 2016-2019 он выступал за "Барселону", но за все время отыграл всего 32 матча (преимущественно в Копа дель Рей). Затем нидерландский вратарь присоединился к "Валенсии", но и в составе "летучих мышей" не удалось стать основным.
В 2022 году Яспер вернулся в Неймеген, представляя местный коллектив в 2000-х.
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