Клубы Ла Лиги хотят запретить трансферы детей и подростков

Испанские СМИ сообщают, что из-за глобальной тенденции заблаговременно готовить юных талантов к переходу, началась "охота" на футболистов 10-12 лет.

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Согласно правилам ФИФА, спортсмены не могут подписывать контракты с агентами до 16 лет, но многие из них ищут игроков в категории 10-15 лет. В подобных случаях они позиционируют себя, как "семейные консультанты" и настраивают тесный контакт с родителями.

На итоговой встрече Ла Лиги представители команд назвали подобный процесс "охотой" и "торговлей детьми", а еще ожидают в будущем появления агентов в роддомах.