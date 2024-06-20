Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы Ла Лиги хотят запретить трансферы детей и подростков
Некоторые представители чемпионата против подписания игроков до 15 лет
La Liga
Испанские СМИ сообщают, что из-за глобальной тенденции заблаговременно готовить юных талантов к переходу, началась "охота" на футболистов 10-12 лет.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно правилам ФИФА, спортсмены не могут подписывать контракты с агентами до 16 лет, но многие из них ищут игроков в категории 10-15 лет. В подобных случаях они позиционируют себя, как "семейные консультанты" и настраивают тесный контакт с родителями.
На итоговой встрече Ла Лиги представители команд назвали подобный процесс "охотой" и "торговлей детьми", а еще ожидают в будущем появления агентов в роддомах.
Популярное сейчас
- Черед Украины? Хорватия и Шотландия реабилитировались, подтвердив интересную статистику
- Береза: УАФ превратили в 95-й квартал. Шевченко только пришел, но меня интересует результат
- Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца
- The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО