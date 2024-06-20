Жирона продлила контракт со своим защитником Хуанпе

"Жироны" и тренерский штаб во главе с Мичелем решили продлить контракт с Хуанпе еще на один сезон. Новое соглашение 33-летнего испанца будет действовать до конца июня 2025 года.

Хуанпе присоединился к "Жироне" из "Вальядолида" летом 2016 года и это уже будет девятый сезон в составе каталонского клуба для защитника. Роль испанца в команде на протяжении последних двух лет была второстепенной, поскольку, если не учитывать травмы или дисквалификации, он не был первым выбором на одну из двух позиций в центре защиты.

Добавим, что в последней кампании Хуанпе провел 21 матч во всех турнирах. Игрок помог "Жироне" финишировать третьей в Примере, что позволит ей выступить в Лиге чемпионов.