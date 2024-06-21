Валенсия продлила контракт с воспитанником академии Хесусом Васкесом

"Валенсия" достигла договоренности о продлении контракта с 21-летним Хесусом Васкесом. Теперь действие нового соглашения с левым защитником будет действовать до конца июня 2026 года.

"Для меня, прежде всего, это большая гордость и огромная мотивация продолжать дальше играть в "Валенсии", потому что здесь я провожу практически всю свою жизнь. Я отношусь к этому с большим энтузиазмом. Есть много товарищей по команде, которые также были со мной на протяжении многих лет, и мы растем и развиваемся. С каждым годом мы все приобретаем больше опыта, и я верю, что все это приведет к тому, что мы продолжим расти еще больше", - заявил воспитанник академии после подписания нового контракта.

Добавим, что Хесус Васкес в прошлом сезоне провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.