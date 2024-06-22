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Эспаньол может лишиться игрока. Хоселу хочет остаться в Реале еще на один сезон

Испания

Саудовская Аравия также заинтересована игроком

Эспаньол может лишиться игрока. Хоселу хочет остаться в Реале еще на один сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хоселу хочет остаться в мадридском "Реале" еще на один сезон. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, "Реал Мадрид" решил выкупить Хоселу у "Эспаньола" и предложить ему контракт на один год. 34-летный нападающий позитивно смотрит на еще один сезон в "Реале", однако он также изучает предложение из Саудовской Аравии.

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Напомним, испанец присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2023 года, на правах аренды. В минувшем сезоне Хоселу принял участие в 49 играх, в которых забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Хоселу Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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