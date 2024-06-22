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Барселона продолжает интересоваться голландским защитником Байера
Не собираются отдавать игрока дешевле 40 млн евро
Sky Sports
"Барселона" продолжает переговоры с "Байером" по Джереми Фримпонгу. Об этом сообщает Sport.es.
По имеющейся информации, главный тренер "Барселоны" Ханс Флик хочет приобрести защитника "Байера" Джереми Фримпонга, однако "Байер" не собирается продавать 23-летнего нидерландца дешевле 40 миллионов евро. Отмечается, что леверкузенцы не собираются идти ни на какие уступки.
Напомним, Фримпонг провел 31 матч и забил 9 голов в чемпионате Германии в сезоне 2023/24. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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