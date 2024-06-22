Ливерпуль и Реал Сосьедад хотят подписать Гюлера

"Ливерпуль" и "Реал Сосьедад" хотят подписать 19-летнего хавбека Гюлера, сообщает Marca.

По информации источника, "Ливерпуль" и "Реал Сосьедад" пытались начать переговоры касательно трансфера турка, но Карло Анчелотти против продажи игрока и сделал его "неприкасаемым".

Напомним, Гюлер за сезон 2023/24 сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отличился 6 голами. Сейчас во время Евро-2024 полузащитник сыграл один матч за сборную Турции и забил один гол.