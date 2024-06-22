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Трансфер 40-миллионного центрбека в Атлетико находится на финальном этапе

Испания
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Осталось совсем чуть-чуть

Трансфер 40-миллионного центрбека в Атлетико находится на финальном этапе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Реала Сосьедад" и сборной Испании Робен Ле Норман стал еще ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Столичный клуб подходит к финальному этапу трансфера. Переговорил с “Реалом Сосьедад” продвигаются. Новый раунд разговоров уже запланирован "Атлетиком": "матрасники" надеются завершить переход к концу следующей недели.

Личные условия защитника с мадридским клубом были согласованы несколько недель назад.

Ле Норман выступает за сборную Испании на Евро-2024. Он сыграл 180 минут в двух турах континентального первенства против Хорватии и Италии.

Аналитический портал Transfermarkt 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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