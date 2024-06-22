Трансфер 40-миллионного центрбека в Атлетико находится на финальном этапе

Центральный защитник "Реала Сосьедад" и сборной Испании Робен Ле Норман стал еще ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Столичный клуб подходит к финальному этапу трансфера. Переговорил с “Реалом Сосьедад” продвигаются. Новый раунд разговоров уже запланирован "Атлетиком": "матрасники" надеются завершить переход к концу следующей недели.

Личные условия защитника с мадридским клубом были согласованы несколько недель назад.

Ле Норман выступает за сборную Испании на Евро-2024. Он сыграл 180 минут в двух турах континентального первенства против Хорватии и Италии.

Аналитический портал Transfermarkt 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.