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Трансфер 40-миллионного центрбека в Атлетико находится на финальном этапе
Осталось совсем чуть-чуть
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала Сосьедад" и сборной Испании Робен Ле Норман стал еще ближе к переходу в "Атлетико" Мадрид. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Столичный клуб подходит к финальному этапу трансфера. Переговорил с “Реалом Сосьедад” продвигаются. Новый раунд разговоров уже запланирован "Атлетиком": "матрасники" надеются завершить переход к концу следующей недели.
Личные условия защитника с мадридским клубом были согласованы несколько недель назад.
Ле Норман выступает за сборную Испании на Евро-2024. Он сыграл 180 минут в двух турах континентального первенства против Хорватии и Италии.
Аналитический портал Transfermarkt 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.
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