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Начо продолжит карьеру в саудовском клубе
Опытный защитник Реала сменит чемпионат
34-летний Фернандес всю свою профессиональную карьеру провел в составе "сливочных". Но пора что-то менять, а "лос бланкос" поддерживает курс на омоложение.
Аравийская "Аль-Кадсия" подпишет футболиста в ближайшее время. Он уже успешно прошел медицинское обследование и осталось дождаться соглашения на 2 сезона после обработки необходимых документов.
Начо дебютировал в "Реале" в сезоне 2010/11. На его счету 380 матчей и 77 желтых карточек.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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