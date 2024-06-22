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Начо продолжит карьеру в саудовском клубе

Испания
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Опытный защитник Реала сменит чемпионат

Начо продолжит карьеру в саудовском клубе

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34-летний Фернандес всю свою профессиональную карьеру провел в составе "сливочных". Но пора что-то менять, а "лос бланкос" поддерживает курс на омоложение.

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Аравийская "Аль-Кадсия" подпишет футболиста в ближайшее время. Он уже успешно прошел медицинское обследование и осталось дождаться соглашения на 2 сезона после обработки необходимых документов.

Начо дебютировал в "Реале" в сезоне 2010/11. На его счету 380 матчей и 77 желтых карточек.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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