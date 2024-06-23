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В Реал Мадриде из-за ухода Начо Фернандеса сменится капитан
Капитанская повязка перейдет Модричу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич станет капитаном в "Реал Мадриде" после ухода Начо Фернандеса.
По имеющейся информации, 34-летний Начо Фернандес станет игроком саудовского клуба "Аль-Кадисия" из Эль-Кубара и капитанская повязка перейдет хавбеку Луке Модричу, вторым капитаном будет защитник Даниэль Карвахаль. Следующие в очереди на капитанскую повязку – Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.
Orden de Capitanes del Real Madrid para la temporada 24/25:— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 22, 2024
1️⃣ Modric
2️⃣ Carvajal
3️⃣ Lucas Vázquez
4️⃣ Valverde
5️⃣ Courtois
6️⃣ Vinicius
Напомним, Лука Модрич продолжил контракт до лета 2025 года. Хорват играет за мадридский "Реал" с 2012 года. В сезоне 2023/24 на счету Модрича участие в 46 матчах, в которых он забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.
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