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В Реал Мадриде из-за ухода Начо Фернандеса сменится капитан

Испания

Капитанская повязка перейдет Модричу

В Реал Мадриде из-за ухода Начо Фернандеса сменится капитан

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лука Модрич станет капитаном в "Реал Мадриде" после ухода Начо Фернандеса.

По имеющейся информации, 34-летний Начо Фернандес станет игроком саудовского клуба "Аль-Кадисия" из Эль-Кубара и капитанская повязка перейдет хавбеку Луке Модричу, вторым капитаном будет защитник Даниэль Карвахаль. Следующие в очереди на капитанскую повязку – Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

Напомним, Лука Модрич продолжил контракт до лета 2025 года. Хорват играет за мадридский "Реал" с 2012 года. В сезоне 2023/24 на счету Модрича участие в 46 матчах, в которых он забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Miguelitocope
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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