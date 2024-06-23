Sport.es: Барселона готова продать всех, кроме шести игроков

Руководство "Барселоны" и Ханс Флик определили игроков, которых этим летом нельзя продавать, сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, игроки получившие статус неприкосновенных это Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Педри, Гави, Фермин Лопес и Марк-Андре тер Штеген. По всем остальным игрокам "Барселона" готова рассмотреть любые трансферные предложения.

Также издание добавляет, что Флик хочет разгрузить состав, чтобы можно было приобрести 2-3 игрока.

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Напомним, "Барселона" готовая перепродать 15% акций Barça Vision, которые принадлежали немецкой компании Libero Football Finance, чтобы совершать трансферы без ограничений.