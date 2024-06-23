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Sport.es: Барселона готова продать всех, кроме шести игроков
Строится новый проект
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
Руководство "Барселоны" и Ханс Флик определили игроков, которых этим летом нельзя продавать, сообщает Sport.es.
По имеющейся информации, игроки получившие статус неприкосновенных это Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Педри, Гави, Фермин Лопес и Марк-Андре тер Штеген. По всем остальным игрокам "Барселона" готова рассмотреть любые трансферные предложения.
Также издание добавляет, что Флик хочет разгрузить состав, чтобы можно было приобрести 2-3 игрока.
Напомним, "Барселона" готовая перепродать 15% акций Barça Vision, которые принадлежали немецкой компании Libero Football Finance, чтобы совершать трансферы без ограничений.
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