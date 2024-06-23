Мадридский Атлетико заинтересовался защитником Фейеноорда и сборной Словакии – Marca

Давид Ганцко после Евро-2024 может перейти в "Атлетико Мадрид", сообщает Marca.

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По информации издания, "Атлетико Мадрид" хочет приобрести Ганцко до начала предсезонки. Отмечается, что мадридский "Атлетико" надеется что сборная Словакия вылетит с чемпионата Европы, чтобы ускорить процесс трансфера игрока.

Напомним, за "Фейеноорд" Ганцко принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт защитника с нидерландским клубом действует до лета 2028 года.