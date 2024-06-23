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Челси хочет подписать Нико Уильямса после срыва трансфера Олисе

Испания

"Пенсионеры" планируют усилить атаку

Челси хочет подписать Нико Уильямса после срыва трансфера Олисе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После срыва трансфера Майкла Олисе из “Кристал Пэлас” “Челси” нашел другой вариант усиления позиции вингера. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

"Пенсионеры" настроены подписать флангового нападающего "Атлетика" Бильбао Нико Уильямса.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего левого вингера в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уильямс провел 37 матчей в составе "Атлетика". На его счету 8 голов и 19 ассистов в чемпионате и Кубке Испании.

Контракт вингера с басками действует до лета 2027 года.

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Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Термит (Київ)
23.06.2024 в 21:08
Це на місце Мудрика...
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Комментарии 1
Термит (Київ)
23.06.2024 в 21:08
Це на місце Мудрика...
Ответить
0
0

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