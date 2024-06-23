Эспаньол выходит в Ла Лигу. В финале плей-офф был преодолен бывший клуб Лунина

Завершился плей-офф за выход в Ла Лигу. В финале встречались "Эспаньол" и "Реал" Овьедо. В первой игре со счетом 1:0 победили вторые. А вот в ответном матче победили их соперники.

В конце первого тайма дважды порадовал местную публику Хави Пуадо - он оформил дубль. 2:0 - "Эспаньол" повышается в классе.

FINAAAAAAAAL

FINAAAAAAAAL



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SEMPRE, SEMPRE. L’ESPANYOL SEMPRE ÉS, HA ESTAT I SERÀ DE PRIMERA. pic.twitter.com/oBDJjJLavn — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 23, 2024

По итогам сезона в Ла Лиге 2, бывший клуб украинского голкипера Андрея Лунина "Реал" Овьедо занял 6-е место. "Эспаньол" финишировал четвертым.