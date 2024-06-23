  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эспаньол выходит в Ла Лигу. В финале плей-офф был преодолен бывший клуб Лунина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эспаньол выходит в Ла Лигу. В финале плей-офф был преодолен бывший клуб Лунина

Испания

Победили в плей-офф

Эспаньол выходит в Ла Лигу. В финале плей-офф был преодолен бывший клуб Лунина

Фото: Еспаньйол

Новина українською

Завершился плей-офф за выход в Ла Лигу. В финале встречались "Эспаньол" и "Реал" Овьедо. В первой игре со счетом 1:0 победили вторые. А вот в ответном матче победили их соперники.

В конце первого тайма дважды порадовал местную публику Хави Пуадо - он оформил дубль. 2:0 - "Эспаньол" повышается в классе.

По итогам сезона в Ла Лиге 2, бывший клуб украинского голкипера Андрея Лунина "Реал" Овьедо занял 6-е место. "Эспаньол" финишировал четвертым.

По теме
yellow-arrow
Челси хочет подписать Нико Уильямса после срыва трансфера Олисе
yellow-arrow
MD: Атлетико и Наполи предлагают за Довбика меньшие суммы, чем хочет Жирона. Известно какие
yellow-arrow
Мадридский Атлетико заинтересовался защитником Фейеноорда и сборной Словакии – Marca
Примера Ла Лига Реал (Овьедо) Ла Лига 2 Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.06.2024 в 23:25
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.06.2024 в 23:25
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
23.06.2024 в 22:51
Тьфу нах...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости