Победитель ЛЧ уже принял решение относительно своего будущего - Инсайдер

Нападающий "Эспаньолы", который прошлый сезон играл в мадридском "Реале" на правах аренды, Хоселу уже принял решение относительно своего будущего.

По словам Фабрицио Романо, игрок собирается присоединиться к катарскому "Аль-Гарафе". Переговоры между футболистом и клубом находятся на финальной стадии, нужно лишь уточнить определенные детали контракта.

У Хоселу со своим клубом рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 ассиста.