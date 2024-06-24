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Победитель ЛЧ уже принял решение относительно своего будущего - Инсайдер
Хоселу может присоединиться к другому клубу
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Нападающий "Эспаньолы", который прошлый сезон играл в мадридском "Реале" на правах аренды, Хоселу уже принял решение относительно своего будущего.
По словам Фабрицио Романо, игрок собирается присоединиться к катарскому "Аль-Гарафе". Переговоры между футболистом и клубом находятся на финальной стадии, нужно лишь уточнить определенные детали контракта.
У Хоселу со своим клубом рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 ассиста.
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