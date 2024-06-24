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Барселона летом может расстаться с Гюндоганом

Испания
Обновлено

Илкай может покинуть испанский клуб

Барселона летом может расстаться с Гюндоганом

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может покинуть свой клуб уже этим летом.

Испанские СМИ сообщают, что если "Барселона" получит любое предложение по игроку, а полузащитник попросит трансфер, клуб отпустит его.

Сейчас Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться в своем текущем клубе. Однако финансово выгодное предложение может изменить его мнение.

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Барселона Илкай Гюндоган
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 21:44
ДЮСШ каталонский шлемазл начинает свою работу
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 21:44
ДЮСШ каталонский шлемазл начинает свою работу
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.06.2024 в 21:32
“Барселона летом может расстаться с Гюндоганом летом” Я думаю, что слово «летом» можно еще в трех местах заголовка написать.)
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