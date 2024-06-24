Испания
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Барселона летом может расстаться с Гюндоганом
Илкай может покинуть испанский клуб
Getty Images
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может покинуть свой клуб уже этим летом.
Испанские СМИ сообщают, что если "Барселона" получит любое предложение по игроку, а полузащитник попросит трансфер, клуб отпустит его.
Сейчас Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться в своем текущем клубе. Однако финансово выгодное предложение может изменить его мнение.
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oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 21:44
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