Барселона летом может расстаться с Гюндоганом

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может покинуть свой клуб уже этим летом.

Испанские СМИ сообщают, что если "Барселона" получит любое предложение по игроку, а полузащитник попросит трансфер, клуб отпустит его.

Сейчас Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться в своем текущем клубе. Однако финансово выгодное предложение может изменить его мнение.