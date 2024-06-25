Официально: Начо покидает мадридский Реал

"Реал Мадрид" сообщает, что капитан Начо принял решение завершить карьеру игрока "сливочных". В 2001 году Начо присоединился к "Реалу" в возрасте всего 10 лет и играл в молодежной академии, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. С тех пор он играл в составе "сливочных" в течение 12 сезонов. За это время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 чемпионата Испании, 2 Копы дель Рей и 5 Суперкубков Испании.

"С тех пор, как он пришел в нашу молодежную академию еще ребенком, Начо был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех в "Реале". "Реал" есть и всегда будет его домом", - заявил президент клуба Флорентино Перес.

Добавим, что Начо завершает свою карьеру в "Реале" как капитан, выигравший 15-й трофей Лиги чемпионов на "Уэмбли", и одним из пяти игроков, которые выиграли 6 трофеев самого престижного еврокубка в истории футбола.