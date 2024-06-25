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Официально: Начо покидает мадридский Реал

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Начо покидает мадридский Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" сообщает, что капитан Начо принял решение завершить карьеру игрока "сливочных". В 2001 году Начо присоединился к "Реалу" в возрасте всего 10 лет и играл в молодежной академии, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. С тех пор он играл в составе "сливочных" в течение 12 сезонов. За это время он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: 6 Лиг чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 чемпионата Испании, 2 Копы дель Рей и 5 Суперкубков Испании.

"С тех пор, как он пришел в нашу молодежную академию еще ребенком, Начо был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех в "Реале". "Реал" есть и всегда будет его домом", - заявил президент клуба Флорентино Перес.

Добавим, что Начо завершает свою карьеру в "Реале" как капитан, выигравший 15-й трофей Лиги чемпионов на "Уэмбли", и одним из пяти игроков, которые выиграли 6 трофеев самого престижного еврокубка в истории футбола.

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Реал (Мадрид) Начо Начо Фернандес
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
25.06.2024 в 14:10
Дякуємо, Легендо!!!! 6 ЛЧ!!! Це більше ніж в ФКБ за всю історію
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
25.06.2024 в 14:10
Дякуємо, Легендо!!!! 6 ЛЧ!!! Це більше ніж в ФКБ за всю історію
Ответить
0
0

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