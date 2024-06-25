Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Ливерпуля Адриан летом перейдет в клуб Примеры
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У 37-летнего голкипера Адриана в конце июня завершается контракт с "Ливерпулем". Опытный вратарь отклонил предложение о продлении контракта с клубом и приближается к возвращению в Испанию после 11 лет в Англии.
Сообщается, что родной клуб Адриана "Бетис" сделал заманчивое предложение ветерану, и он согласился перейти к нему свободным агентом. Игрок еще в сезоне 2012/13 защищал цвета "бетикос" и в той кампании он провел 32 матча, из которых 11 оставил свои ворота сухими.
Добавим, что Адриан в составе "Ливерпуля" становился победителем АПЛ, Клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Англии, а также выигрывал дважды кубок Английской лиги и один раз получал Кубок Англии. Всего за "мерсисайдцев" голкипер провел 26 матчей, из которых 7 отыграл на ноль.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Чудесное спасение Италии, Сваток едет в США, Шахтер не взял Ракицкого. Главные новости за 24 июня
- Экс-игрок сборной Румынии: Мы выйдем в ⅛. Будет ничья со Словакией, все уже решено
- Sport.es: Барселона готова продать всех, кроме шести игроков
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО