"Мой финал в этом клубе был красивым". Капитан Реала прокомментировал свой уход из команды

"Реал Мадрид" сегодня, 25 июня, сообщил, что капитан команды Начо принял решение покинуть клуб как свободный агент.

Опытный футболист прокомментировал свой уход из мадридского "Реала":

"Нет слов, чтобы выразить все свои чувства. Я всегда хотел, чтобы мой финал в этом клубе был красивым и на высоте, и я могу вам сказать, что лучшего финала, чем этот, просто невозможно".