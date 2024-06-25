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"Мой финал в этом клубе был красивым". Капитан Реала прокомментировал свой уход из команды

Испания

Футболист поделился своими эмоциями

"Мой финал в этом клубе был красивым". Капитан Реала прокомментировал свой уход из команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" сегодня, 25 июня, сообщил, что капитан команды Начо принял решение покинуть клуб как свободный агент.

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Опытный футболист прокомментировал свой уход из мадридского "Реала":

"Нет слов, чтобы выразить все свои чувства. Я всегда хотел, чтобы мой финал в этом клубе был красивым и на высоте, и я могу вам сказать, что лучшего финала, чем этот, просто невозможно".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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