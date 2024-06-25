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Тренер резервной команды Барселоны продлил сотрудничество с клубом
Контракт рассчитан до 2025 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер резервной команды "Барселоны" Рафаэль Маркес продлил сотрудничество с клубом.
Специалист подписал новый контракт, который рассчитан до 2025 года.
❗ ????́???????????????????? ????????????????— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 25, 2024
???? @RafaMarquezMX continuarà una temporada més a la banqueta del Barça Atlètic
✍ 2⃣0⃣2⃣5⃣#ForçaBarça ????❤ https://t.co/hoSP4tzlak
Напомним, Рафаэль присоединился к испанскому клубу 14 июля 2022 года. За это время Маркес провел 82 игры с "Барсой", выиграв 40, сыграв вничью 21 и проиграв 21.
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