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Тренер резервной команды Барселоны продлил сотрудничество с клубом

Испания

Контракт рассчитан до 2025 года

Тренер резервной команды Барселоны продлил сотрудничество с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер резервной команды "Барселоны" Рафаэль Маркес продлил сотрудничество с клубом.

Специалист подписал новый контракт, который рассчитан до 2025 года.

Напомним, Рафаэль присоединился к испанскому клубу 14 июля 2022 года. За это время Маркес провел 82 игры с "Барсой", выиграв 40, сыграв вничью 21 и проиграв 21.

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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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