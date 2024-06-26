Неудачи Флорентино... Топ-10 провальных трансферов Реала в XXI веке

В этом сезоне "Реал" в пятнадцатый раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов (Кубка чемпионов). За ближайшие десятилетия вряд ли кому-то удастся хотя бы повторить достижение мадридцев. Таким успехам королевский клуб обязан, в частности, менеджерским способностям президента клуба Флорентино Переса. За время его каденции мадридцы побеждали 7 раз в Лиге чемпионов! Это столько же, как "Милан", и больше, чем любой другой клуб Европы за всю историю турнира. За время первого своего президентства (2000-2006 гг.) Флорентино поставил курс на построение звездной команды "галактикос", пообещав ежегодно покупать минимум одну звезду. "Реал" совершил ряд громких трансферов (Роналдо, Фигу, Зидан, Бекхэм, Оуэн). После неудачных результатов в начале 2006 года (поражение в Лиге чемпионов на своем поле от "Арсенала" 0:1 и от "Мальорки" 1:2 в чемпионате Испании) Перес ушел в отставку. За первый период президентства Переса "Реал" один раз выиграл Лигу чемпионов (в 2002 году) и дважды чемпионат Испании по футболу (2001 и 2003 гг.).

В 2009-м году Флорентино вернулся на пост президента и политика формирования "галактикос" продолжилась – клуб подписал Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Гарета Бейла, Хамеса Родригеса. Однако в дальнейшем президент мадридцев отказался от постоянных громких трансферов, больше сконцентрировавшись на подписании молодых талантов (Месут Озил, Сами Хедира, Анхель Ди Мария, Варан, Кальехон, Иско, Лукас Силва, Каземиро, Марко Асенсио, Мартин Эдегор, Тео Эрнандес, Лунин, Винисиус Жуниор, Родриго, Вальверде, Рейньер, Камавинга, Браим Диас, Гюлер, Эндрик). Большинство из них стали (или становятся прямо сейчас) звездами уже в составе мадридцев. С 2009-го по 2024-й год "Реал" 6 раз победил в Лиге чемпионов. Многие трансферы мадридцев за время правления Переса были успешными, однако выделяем те, которые по тем или иным причинам стали провальными.

Эден Азар (2019-2023 гг.)

Откуда пришел – "Челси"

Стоимость: 115 млн. евро (здесь и далее – стоимость по данным Transfermarkt)

(здесь и далее – стоимость по данным Transfermarkt) Куда ушел – завершил карьеру

Азар провел прекрасный период в "Челси" с 2012-го по 2019-й годы, будучи лидером "пенсионеров" и одним из лучших игроков АПЛ. Сага с его переходом в "Реал" завершилась летом 2019-го года. В Мадриде Эден должен был заменить Криштиану Роналду, который перебрался в "Ювентус". Постоянные травмы, отсутствие формы и потеря мотивации не позволили бельгийцу показать свой потенциал. За 4 сезона он во всех турнирах сыграл 72 матча, в которых отметился 7 голами. Явно не на такой результат ожидал Перес, отдавая 115 млн. евро "Челси". Как итог страданий Азара – в октябре 2023-го года в возрасте 32-х лет он объявляет о завершении карьеры футболиста. По соотношению "цена - результат" это явно самый большой трансферный провал Переса.

Гарет Бэйл (2013-2019 гг.)

Откуда пришел - "Тоттенхэм"

Стоимость: 101 млн. евро

Куда ушел – в "Лос-Анджелес" свободным агентом

Гарет Бэйл присоединился к мадридскому "Реалу" в 2013-м году из "Тоттенхэма" за рекордную на то время сумму в более 101 миллион евро. Несмотря на то, что он сыграл ключевую роль во многих важных победах клуба, его пребывание в "Реале" нельзя назвать однозначно успешным. Бэйл регулярно страдал от различных травм, которые мешали ему играть на постоянной основе и поддерживать форму. На протяжении своего пребывания в "Реале" он пропустил много матчей из-за травм мышц, голени и других частей тела. Это не только влияло на его физическое состояние, но и снижало его психологическую уверенность.

Из-за травм и других факторов выступления Бэйла были очень нестабильными. Он мог провести несколько блестящих матчей, а затем исчезнуть из поля зрения на несколько недель или даже месяцев из-за очередной травмы.

Бэйл имел непростые отношения с Зинедином Зиданом. Их конфликты часто выходили на поверхность в медиа, что создавало дополнительное давление на игрока и клуб. Зидан не всегда доверял Бэйлу место в стартовом составе, что также влияло на его мотивацию и игровое время. Бэйла часто упрекали, что он не интегрировался в испанскую культуру и команду, не выучил испанский язык на должном уровне, что могло повлиять на его взаимодействие с партнерами по команде и тренерским штабом. Гарет Бэйл публично демонстрировал свое увлечение гольфом, что часто вызывало критику со стороны фанатов и медиа. Существовало ощущение, что он больше увлечен гольфом, чем футболом.

Контракт с "Реалом" у Гарета закончился летом 2022-го года, однако чтобы поддерживать форму до чемпионата мира (декабрь 2022-го), валлиец подписал контракт с "Лос-Анджелес", где и закончил карьеру после чемпионата мира уже зимой 2023-го года.

Гарет Бэйл имел много блестящих моментов в "Реале", включая решающие голы в финалах Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Однако, частые травмы, нестабильность выступлений, проблемы с тренерами, отсутствие интеграции, вопросы мотивации и психологическое давление не позволили ему полностью реализовать свой потенциал и стать постоянным ключевым игроком команды. Поэтому его пребывание в "Реале" оставило смешанные впечатления среди фанатов и экспертов и однозначно не может считаться удачным.

Хамес Родригес (2014-2020 гг.)

Откуда пришел – "Монако"

Стоимость: 75 млн. евро

Куда ушел – в "Эвертон" свободным агентом

Хамес Родригес перешел в мадридский "Реал" летом 2014-го года после блестящего выступления на Чемпионате мира в Бразилии, где он стал лучшим бомбардиром турнира. Его трансфер из "Монако" обошелся "Реалу" в примерно 75 млн. евро. Однако, несмотря на яркое начало, он не смог закрепиться в основном составе и оправдать ожидания клуба. Первые два сезона в Мадриде под руководством Анчелотти Хамес провел на высоком уровне, много забивал и отдавал ассисты. Приход Зидана на пост главного тренера в январе 2016-го года изменил тактическую схему команды. Француз часто использовал схему 4-3-3, которая не всегда подходила для игры Хамеса. Его сильнейшие качества проявлялись на позиции атакующего полузащитника, которую было трудно найти в новой системе. Сезоны 2017-2018 и 2018-2019 гг. Хамес провел в аренде в составе "Баварии", где также не смог полностью реализовать свой потенциал. Вернувшись в "Реал", он снова не смог найти свое место в команде и, в конце концов, перешел в "Эвертон" в 2020-м году, тренером которого тогда был хорошо знакомый ему Анчелотти. Колумбиец стал одним из героев начала розыгрыша Премьер-лиги 2020-2021 гг., забив три гола и сделав две результативные передачи в четырех стартовых турах. Однако дальше все пошло не так гладко и за весь сезон 2020-21 гг. Родригес сыграл 23 матча и отметился 6-ю забитыми мячами и еще 4 раза ассистировал партнерам.

Уже через год Родригес оказался в катарском "Аль-Райане", далее был греческий "Олимпиакос" и бразильский "Сан-Паулу", где Хамес выступает до сих пор. Трансфер Родригеса является неудачным как с точки зрения финансов, так и в игровом плане. Хамес Родригес имел все шансы стать звездой "Реала" на многие годы, но комбинация факторов, таких как сильная конкуренция, тактические изменения, травмы, нестабильность и дисциплинарные проблемы, не позволили ему добиться значительного успеха в мадридском клубе.

Кака (2009-2013 гг.)

Откуда пришел – "Челси"

Стоимость: 67 млн. евро

Куда ушел – свободным агентом в "Милан"

Кака оказался в "Реале" вместе с Криштиану Роналду в 2009-м году в начале второй каденции Флорентино Переса. Оба игрока получили Золотой мяч в 2007 и 2008 годах соответственно и были частью построения нового "галактикос". И если Криштиану полностью отработал вложенные в него средства, то у Кака карьера в Мадриде явно не задалась. Частые травмы помешали ему показать свой лучший футбол, в 120 матчах за 4 года бразилец забил 29 голов во всех турнирах. В 2013-м году Кака на правах свободного агента вернулся в "Милан", однако там задержался лишь на год. После этого был переход в "Орландо", аренда на полгода в "Сан-Паулу" и возвращение в "Орландо". Именно в МЛС Кака и завершил карьеру в 2017-м году. Трансфер однозначно неудачный, учитывая предыдущие успехи игрока в "Милане".

Йович Лука (2019-2022 гг.)

Откуда пришел – "Айнтрахт"

Стоимость: 63 млн. евро

Куда ушел – свободным агентом в "Фиорентину"

"Реал" искал форварда, который мог бы составить конкуренцию Бензема. Выбор пал на серба Луку Йовича, который выступал за "Айнтрахт", однако был на контракте в "Бенфике". В сезоне 2018-2019 гг. Лука забил 17 голов в Бундеслиге и 10 – в Лиге Европы, став ее лучшим бомбардиром. "Айнтрахт" воспользовался правом выкупа серба у "Бенфики" за 22,3 млн. евро и сразу перепродал его "Реалу" за 63 миллиона евро. Йович полностью проиграл конкуренцию Бензема, который раскрылся после ухода Роналду. Тренеры "Реала" применяли тактическую схему, которая предусматривала использование одного нападающего. Бензема был неоспоримым лидером атаки, а Йович довольствовался только выходами на замену. За первый сезон Лука отыграл 17 матчей в Примере и отметился 2 забитыми голами. В январе 2021-го года Йович вернулся в аренду в "Айнтрахт", где в 15-ти матчах отличился 4 раза. В сезоне 2021-22 гг. отыграл 15 матчей Ла Лиги (1 гол) за "Реал", после чего окончательно покинул "королевский клуб" и на правах свободного агента перебрался в "Фиорентину". Последний сезон форвард провел в составе "Милана", где был дублером Оливье Жиру. Йовичу только 26, но перспектив стабильно и результативно заиграть в топ-клубе не видно.

Рейньер Жезус Карвальо (2020 г. – наше время)

Откуда пришел – "Фламенго"

Стоимость: 30 млн. евро

Куда ушел – контракт до 30.06. 2024

Рейньер Жезус Карвальо, более известный как Рейньер, присоединился к мадридскому "Реалу" в январе 2020-го года из бразильского клуба "Фламенго" за примерно 30 миллионов евро. Он считался одним из крупнейших талантов бразильского футбола.

Мадридцы надеялись, что он повторит путь Винисиуса или Родриго и впоследствии станет ключевым игроком команды. Рейньер присоединился к "Реалу" в возрасте 18-ти лет, поэтому сразу ему было трудно конкурировать с более опытными партнерами. В августе 2020-го года молодой бразилец был отправлен в аренду в клуб "Боруссия" Дортмунд на два сезона. Тем не менее, он не смог закрепиться в основном составе команды, преимущественно выходил на замену и не показывал ожидаемого уровня игры. После неудачного пребывания в "Боруссии", Рейньера отправили в аренду в "Жирону" на сезон 2022-2023, где он также не смог себя проявить. Аренду в "Фрозиноне" в текущем сезоне тоже нельзя считать удачной. Команда вылетела из Серии А, Рейньер отыграл 22 (13 в старте) матча, забив 2 гола. Контракт Рейньера заканчивается 30.06.2024 г. и с вероятностью 99,9% продлен не будет.

Рейньер Жезус имел большой потенциал, но молодость, отсутствие опыта, неудачные аренды, сильная конкуренция в команде не позволили ему заиграть в мадридском "Реале". Его история – яркий пример трудностей, с которыми сталкиваются молодые игроки при переходе в топ-клубы Европы.

Франсиско Роман Аларкон Суарес (Иско) (2013-2022 гг.)

Откуда пришел – "Малага"

Стоимость: 30 млн. евро

Куда ушел – в "Севилью" свободным агентом

Иско присоединился к мадридскому "Реалу" в 2013-м году из "Малаги" за примерно 30 миллионов евро. Он считался одним из самых талантливых молодых полузащитников Испании и Европы на тот момент. Несмотря на некоторые яркие моменты в составе "Реала", его пребывание в команде было менее успешным, чем ожидалось. Иско тоже не хватало стабильности: иногда он демонстрировал блестящую игру, однако были и неудачные матчи, что влияло на доверие тренеров к нему. В первые годы Иско регулярно играл в основном составе, но потом потер ял свое место.

Летом 2022-го года на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с "Севильей". Впрочем, сыграл за новую команду всего четыре месяца из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи. За это время провел за "Севилью" 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. С лета 2023-го года выступает за другую севильскую команду – "Бетис", где стал одним из лидеров команды.

Вальтер Самуэль (2004-2005 гг.)

Откуда пришел – "Рома"

Стоимость: 25 млн. евро

Куда ушел – в "Интер" за 16 млн. евро

Вальтер Самуэль присоединился к мадридскому "Реалу" в 2004-го году из "Ромы" за примерно 25 миллионов евро. Он считался одним из лучших центральных защитников своего времени, но его пребывание в "Реале" было коротким и не слишком успешным. Итальянская Серия A, где Самуэль до этого преуспел, отличается от испанской Ла Лиги. В Ла Лиге больший акцент на технику и скорость, что требовало от Самуэля адаптации к новому стилю игры. Высокий трансферный ценник и репутация Самуэля как одного из лучших защитников создавали значительное психологическое давление. Любые ошибки на поле подвергались жесткой критике со стороны фанатов и медиа, что влияло на его уверенность.

После одного сезона в "Реале" (30 матчей, 2 гола) он вернулся в Италию, где продолжил карьеру в "Интере". Поначалу он не всегда попадал в основу, но при Жозе Моуринью стал играть чаще. Миланцы в сезоне 2009-10 гг. выиграли все турниры, в которых участвовали. Главной фишкой команды Моуринью стала надежная защита, где ключевым игроком был Вальтер в паре с бразильцем Лусио. Всего же на счету Самуэля 5 чемпионств с "Интером", 3 Суперкубка и 2 Кубка Италии. После Италии Самуэль провел 2 сезона в "Базеле", где и завершил карьеру в 2016-м году.

Самуэль провел лишь один сезон в "Реале". Это слишком короткий период, чтобы адаптироваться к новому клубу и демонстрировать стабильно высокий уровень игры. Возможно, при дальнейшем пребывании в Мадриде он демонстрировал бы такой уровень игры, как впоследствии в "Интере" Моуринью.

Жонатан Вудгейт (2004-2006 гг.)

Откуда пришел – "Ньюкасл Юнайтед"

Стоимость: 18,3 млн. евро

Куда ушел – в "Мидлсбро" за 9,6 млн. евро

Жонатан Вудгейт перешел в мадридский "Реал" из "Ньюкасл Юнайтед" в 2004 году за 18,3 млн. евро. На момент трансфера он считался одним из самых перспективных центральных защитников Англии, но его пребывание в "Реале" сопровождалось многочисленными проблемами. Вудгейт перешел в "Реал", будучи травмированным, и ему понадобилось больше года, чтобы восстановиться от серьезной травмы бедра. После долгого периода восстановления Вудгейт дебютировал в сентябре 2005-го года против "Атлетика (Бильбао). Этот матч оказался катастрофическим: он забил автогол и получил красную карточку. Такой неудачный старт психологически давил на Жонатана и подорвал его уверенность. Вудгейт также имел сильных конкурентов: Иван Эльгера, Серхио Рамос и Фабио Каннаваро.

На протяжении всего пребывания в клубе он продолжал страдать от различных травм, что значительно ограничило его игровое время. Из-за этого он не мог набрать форму и демонстрировать стабильную игру. Из-за всех этих проблем руководство "Реала" приняло решение продать Вудгейта. В 2006-м году его отправили в аренду в "Мидлсбро", а затем он был продан в английский клуб за 9,6 млн. евро.

Вудгейт имел потенциал стать важной фигурой в обороне "Реала", но постоянные травмы, неудачный дебют, сильная конкуренция и психологическое давление не позволили ему раскрыть свой потенциал. Из-за этих обстоятельств этот трансфер остался как один из самых неудачных в истории "Реала".

Лукас Силва (2015-2019 гг.)

Откуда пришел – "Крузейро"

Стоимость: 13 млн. евро

Куда ушел – в "Гремио" свободным агентом

Лукас Силва присоединился к мадридскому "Реалу" в январе 2015-го года из бразильского клуба "Крузейро" за примерно 13 миллионов евро. Он считался одним из самых перспективных молодых полузащитников Бразилии. В "Реале" Лукас Силва столкнулся с сильной конкуренцией со стороны таких игроков, как Тони Кроос, Лука Модрич, Иско и Каземиро.

В августе 2015-го года Лукас Силва был отправлен в аренду во французский "Марсель" на один сезон. Однако бразилец не смог хорошо проявить себя, отыграв 22 матча без результативных действий. В 2016-м году во время прохождения медицинского обследования перед возможным переходом в лиссабонский "Спортинг" у Лукаса Силвы были обнаружены проблемы с сердцем, что поставило под сомнение его футбольную карьеру. Хотя позже медицинские осмотры показали, что он может продолжать играть, это все же повлияло на его психологическое состояние и уверенность. В январе 2017-го года Лукас вернулся в родной "Крузейро", где играл на правах аренды до окончания контракта с "Реалом". С 2020-го года три сезона защищал цвета клуба "Гремио", а сейчас снова представляет интересы "Крузейро".

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