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Мадридский Атлетико отклонил предложение Челси о приобретении их нападающего

Испания

Об этом сообщает Marca

Мадридский Атлетико отклонил предложение Челси о приобретении их нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сам Омородион неожиданно оказался в центре внимания нескольких клубов Европы. Не прошло и года с тех пор, как "Атлетико" поспешили выплатить "Гранаде" лишь 6 млн евро, а нападающий поднял свой ценник благодаря своей игре в "Алавесе", где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Недавно "Челси" направил мадридскому клубу предложение о трансфере игрока за 40 млн евро, однако лондонцы получили отказ. Диего Симеоне видит в Омородионе футболиста, который бы мог принести пользу "Атлетику" в будущем и не хотел бы его отпускать. Впрочем, если будет предложена цена за него выше рыночной, то руководство испанского клуба может согласиться на это.

Добавим, что Саму Омородион в прошлом сезоне провел 36 матчей, где отметился 9 голами и результативной передачей.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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