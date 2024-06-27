Мадридский Атлетико отклонил предложение Челси о приобретении их нападающего

Сам Омородион неожиданно оказался в центре внимания нескольких клубов Европы. Не прошло и года с тех пор, как "Атлетико" поспешили выплатить "Гранаде" лишь 6 млн евро, а нападающий поднял свой ценник благодаря своей игре в "Алавесе", где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Недавно "Челси" направил мадридскому клубу предложение о трансфере игрока за 40 млн евро, однако лондонцы получили отказ. Диего Симеоне видит в Омородионе футболиста, который бы мог принести пользу "Атлетику" в будущем и не хотел бы его отпускать. Впрочем, если будет предложена цена за него выше рыночной, то руководство испанского клуба может согласиться на это.

Добавим, что Саму Омородион в прошлом сезоне провел 36 матчей, где отметился 9 голами и результативной передачей.