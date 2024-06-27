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Официально: Абель Руис стал игроком Жироны

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Абель Руис стал игроком Жироны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" оформила второй переход в свою команду: нападающий Абель Руис с нового сезона будет играть за каталонцев. Нападающий подписывает контракт до 2029 года, а сумма трансфера составила 8,5 млн евро и переход Габри Мартинеса в "Брагу".

Абель Руис может играть как центрфорварда, так и на позициях левого вингера, оттянутого нападающего. В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, где отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

Напомним, что первым подписанием "Жироны" в летнее трансферное окно был защитник чешской "Спарты" Ладислав Крейчи, который перешел к каталонцам за 12 млн евро.

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Брага Жирона Абель Руис
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Источник:
Жирона
Опубликовал: Александр Гресь
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