Официально: Абель Руис стал игроком Жироны

"Жирона" оформила второй переход в свою команду: нападающий Абель Руис с нового сезона будет играть за каталонцев. Нападающий подписывает контракт до 2029 года, а сумма трансфера составила 8,5 млн евро и переход Габри Мартинеса в "Брагу".

Абель Руис может играть как центрфорварда, так и на позициях левого вингера, оттянутого нападающего. В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, где отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

BENVINGUT ABEL! ???? — Girona FC (@GironaFC) June 27, 2024

Напомним, что первым подписанием "Жироны" в летнее трансферное окно был защитник чешской "Спарты" Ладислав Крейчи, который перешел к каталонцам за 12 млн евро.