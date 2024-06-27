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Официально: Абель Руис стал игроком Жироны
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" оформила второй переход в свою команду: нападающий Абель Руис с нового сезона будет играть за каталонцев. Нападающий подписывает контракт до 2029 года, а сумма трансфера составила 8,5 млн евро и переход Габри Мартинеса в "Брагу".
Абель Руис может играть как центрфорварда, так и на позициях левого вингера, оттянутого нападающего. В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, где отметился 8 голами и 3 результативными передачами.
BENVINGUT ABEL! ????— Girona FC (@GironaFC) June 27, 2024
Напомним, что первым подписанием "Жироны" в летнее трансферное окно был защитник чешской "Спарты" Ладислав Крейчи, который перешел к каталонцам за 12 млн евро.
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