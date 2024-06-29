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Футболист Барселоны подписал контракт с ПСВ, несмотря на травму

Испания
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Каталонцы решили не сохранять игрока в команде

Футболист Барселоны подписал контракт с ПСВ, несмотря на травму

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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23-летний Сержиньо Дест стал полноценным футболистом клуба из Эйндховена. Соглашение рассчитано до 2028 года. В апреле американец выбыл из-за повреждения колена, но нидерландский коллектив все равно оставил его в составе.

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Сообщается, что "блаугранас" не получат денег за переход, но смогут заработать на процентах в случае потенциальной продажи.

Осенью 2020-го испанский гранд купил защитника у "Аякса" за 21 млн евро. В "Барселоне" он сыграл 72 поединка во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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