  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона намерена расторгнуть контракт с Клеманом Лангле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона намерена расторгнуть контракт с Клеманом Лангле

Испания

За защитником следят Наполи, Вест Хэм и Севилья

Барселона намерена расторгнуть контракт с Клеманом Лангле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет расторгнуть контракт с французским защитником Клеманом Лангле. Об этом сообщает Sport.es.

Читайте такжеИракли Азаров: Сейчас работаем в основном над силой. Акцент - на беге, тактических занятиях

По информации издания, "Барселона" ищет клуб, который бы согласился арендовать Лангле с опцией выкупа. Отмечается, что интерес к Лангле проявляет "Наполи", главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте, нравится игра Клемана, на данный момент это единственный клуб, готовый сделать предложение об аренде с правом выкупа. Кроме "Наполи" 29-летним французом интересуется "Севилья" и "Вест Хэм", но они не готовы выкупать игрока.

Напомним, в сезоне 2023/24 Клеман Лангле играл на правах аренды за "Астон Виллу", за предыдущий сезон француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голевой передачей. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена
yellow-arrow
Хочет не только Моуринью. Аль-Кадисия интересуется Моратой
yellow-arrow
Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой
Барселона Наполи Клеман Лангле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 14:22
Лапорта будет сам в защите играть?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
30.06.2024 в 14:22
Лапорта будет сам в защите играть?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости