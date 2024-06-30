Барселона намерена расторгнуть контракт с Клеманом Лангле

"Барселона" хочет расторгнуть контракт с французским защитником Клеманом Лангле. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" ищет клуб, который бы согласился арендовать Лангле с опцией выкупа. Отмечается, что интерес к Лангле проявляет "Наполи", главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте, нравится игра Клемана, на данный момент это единственный клуб, готовый сделать предложение об аренде с правом выкупа. Кроме "Наполи" 29-летним французом интересуется "Севилья" и "Вест Хэм", но они не готовы выкупать игрока.

Напомним, в сезоне 2023/24 Клеман Лангле играл на правах аренды за "Астон Виллу", за предыдущий сезон француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голевой передачей. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.