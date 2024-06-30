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Барселона намерена расторгнуть контракт с Клеманом Лангле
За защитником следят Наполи, Вест Хэм и Севилья
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет расторгнуть контракт с французским защитником Клеманом Лангле. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, "Барселона" ищет клуб, который бы согласился арендовать Лангле с опцией выкупа. Отмечается, что интерес к Лангле проявляет "Наполи", главному тренеру неаполитанцев Антонио Конте, нравится игра Клемана, на данный момент это единственный клуб, готовый сделать предложение об аренде с правом выкупа. Кроме "Наполи" 29-летним французом интересуется "Севилья" и "Вест Хэм", но они не готовы выкупать игрока.
Напомним, в сезоне 2023/24 Клеман Лангле играл на правах аренды за "Астон Виллу", за предыдущий сезон француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голевой передачей. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
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