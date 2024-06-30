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Атлетико попрощался с четырьмя футболистами: Депай также в списке

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Все пошли свободными агентами

Атлетико попрощался с четырьмя футболистами: Депай также в списке

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" на своем официальном сайте попрощался з четырьмя футболистами, у которых сегодня – 30 июня – подошел к концу срок действия контракта с клубом.

В январе 2023 года "матрасники" купили нападающего Мемфиса Депая у "Барселоны" за три миллиона евро. С тех пор он провел за мадридцев 40 матчей и отличился 13 голами и двумя ассистами.

Марио Эрмосо присоединился к "Атлетико" летом 2019 года за 25 миллионов евро из "Эспаньола". На счету центрбека 174 матча (10+6).

Габриэль Паулиста перешел к мадридцам в январе этого года на правах свободного агента и провел пять встреч. 1 июля 33-летний центральный защитник станет игроком "Бешикташа".

Так же клуб простился с Витоло, пропустившим прошлый сезон из-за травмы. Он перешел в "Атлетико" из "Севильи" в 2017 году за 35,6 млн евро. Левый вингер провел в составе мадридцев 101 матч (7+9), а также трижды уходил в аренду.

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Атлетико (Мадрид) Мемфис Депай Витоло Габриэл Паулиста Марио Эрмосо
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Источник:
Офіційний сайт Атлетіко
Опубликовал: Максим Кучер
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