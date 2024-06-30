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Атлетико попрощался с четырьмя футболистами: Депай также в списке
Все пошли свободными агентами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" на своем официальном сайте попрощался з четырьмя футболистами, у которых сегодня – 30 июня – подошел к концу срок действия контракта с клубом.
В январе 2023 года "матрасники" купили нападающего Мемфиса Депая у "Барселоны" за три миллиона евро. С тех пор он провел за мадридцев 40 матчей и отличился 13 голами и двумя ассистами.
Марио Эрмосо присоединился к "Атлетико" летом 2019 года за 25 миллионов евро из "Эспаньола". На счету центрбека 174 матча (10+6).
Габриэль Паулиста перешел к мадридцам в январе этого года на правах свободного агента и провел пять встреч. 1 июля 33-летний центральный защитник станет игроком "Бешикташа".
Hermoso, Memphis and Paulista will not continue as Atleti players next season.— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 30, 2024
We wish you all the best of luck in your next professional and personal challenges!
ℹ️ https://t.co/xoGdMu9QoN pic.twitter.com/74uKSGBXQY
Так же клуб простился с Витоло, пропустившим прошлый сезон из-за травмы. Он перешел в "Атлетико" из "Севильи" в 2017 году за 35,6 млн евро. Левый вингер провел в составе мадридцев 101 матч (7+9), а также трижды уходил в аренду.
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