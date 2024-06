Атлетико попрощался с четырьмя футболистами: Депай также в списке

"Атлетико" на своем официальном сайте попрощался з четырьмя футболистами, у которых сегодня – 30 июня – подошел к концу срок действия контракта с клубом.

В январе 2023 года "матрасники" купили нападающего Мемфиса Депая у "Барселоны" за три миллиона евро. С тех пор он провел за мадридцев 40 матчей и отличился 13 голами и двумя ассистами.

Марио Эрмосо присоединился к "Атлетико" летом 2019 года за 25 миллионов евро из "Эспаньола". На счету центрбека 174 матча (10+6).

Габриэль Паулиста перешел к мадридцам в январе этого года на правах свободного агента и провел пять встреч. 1 июля 33-летний центральный защитник станет игроком "Бешикташа".

Hermoso, Memphis and Paulista will not continue as Atleti players next season.



We wish you all the best of luck in your next professional and personal challenges!



ℹ️ https://t.co/xoGdMu9QoN pic.twitter.com/74uKSGBXQY