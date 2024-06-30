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Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой
Ветеран остается еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Атлетико" Сезар Аспиликуэта продлил контракт с клубом. Об этом сообщили "матрасники" на своем официальном сайте.
Новое соглашение подписано до 2025 года.
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Испанец присоединился к "Атлетико" 6 июля прошлого года на правах свободного агента. До этого он 11 лет выступал за "Челси".
На счету Аспиликуэты 34 матча прошлого сезона, в которых он отличился двумя ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в два миллиона евро.
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