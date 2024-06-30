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Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой

Испания

Ветеран остается еще на один сезон

Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Атлетико" Сезар Аспиликуэта продлил контракт с клубом. Об этом сообщили "матрасники" на своем официальном сайте.

Новое соглашение подписано до 2025 года.

Испанец присоединился к "Атлетико" 6 июля прошлого года на правах свободного агента. До этого он 11 лет выступал за "Челси".

На счету Аспиликуэты 34 матча прошлого сезона, в которых он отличился двумя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в два миллиона евро.

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Атлетико (Мадрид) Сезар Аспиликуета
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Источник:
Офіційний сайт Атлетіко
Опубликовал: Максим Кучер
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