Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой

Правый защитник "Атлетико" Сезар Аспиликуэта продлил контракт с клубом. Об этом сообщили "матрасники" на своем официальном сайте.

Новое соглашение подписано до 2025 года.

Испанец присоединился к "Атлетико" 6 июля прошлого года на правах свободного агента. До этого он 11 лет выступал за "Челси".

На счету Аспиликуэты 34 матча прошлого сезона, в которых он отличился двумя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в два миллиона евро.