  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хочет не только Моуринью. Аль-Кадисия интересуется Моратой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочет не только Моуринью. Аль-Кадисия интересуется Моратой

Испания

Испанский тренер саудовского клуба хочет видеть в своем составе Морату

Хочет не только Моуринью. Аль-Кадисия интересуется Моратой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Альваро Мората может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AS.

Читайте такжеМората рассказал о своем будущем в Атлетико

По информации издания, главный тренер саудовской "Аль-Кадисии" Мичел Гонсалес после подписания Начо Фернандеса, заинтересован в приобретении Альваро Мораты. Ранее в СМИ писалось, что 31-летным испанцем интересуется Моуриньо.

Напомним, в прошлом сезоне Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за мадридский "Атлетико". Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена
yellow-arrow
Атлетико официально продлил контракт с Аспиликуэтой
yellow-arrow
Атлетико попрощался с четырьмя футболистами: Депай также в списке
Альваро Мората
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости