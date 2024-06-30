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Хочет не только Моуринью. Аль-Кадисия интересуется Моратой
Испанский тренер саудовского клуба хочет видеть в своем составе Морату
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Альваро Мората может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AS.
По информации издания, главный тренер саудовской "Аль-Кадисии" Мичел Гонсалес после подписания Начо Фернандеса, заинтересован в приобретении Альваро Мораты. Ранее в СМИ писалось, что 31-летным испанцем интересуется Моуриньо.
Напомним, в прошлом сезоне Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за мадридский "Атлетико". Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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