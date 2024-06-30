Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о том, что Маркос Алонсо, Жоау Феликс и Жоау Канселу покинули команду. Однако через некоторое время клуб сменил информацию.

С официального сайта и соцсетей были удалены сообщения об уходе из "блауграны" обоих португальцев. Информация об Алонсо не изменилась.

Левый защитник Маркос Алонсо присоединился к команде летом 2022 и подписал контракт на два года. В общей сложности на его счету 45 матчей в составе "блауграны".

Жоау Феликс и Жоау Канселу присоединились к клубу 1 сентября прошлого года. Феликс провел 44 матча (10+6), а Канселу – 42 (4+5).