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Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена

Испания

Команду покидает только Маркос

Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о том, что Маркос Алонсо, Жоау Феликс и Жоау Канселу покинули команду. Однако через некоторое время клуб сменил информацию.

С официального сайта и соцсетей были удалены сообщения об уходе из "блауграны" обоих португальцев. Информация об Алонсо не изменилась.

Левый защитник Маркос Алонсо присоединился к команде летом 2022 и подписал контракт на два года. В общей сложности на его счету 45 матчей в составе "блауграны".

Жоау Феликс и Жоау Канселу присоединились к клубу 1 сентября прошлого года. Феликс провел 44 матча (10+6), а Канселу – 42 (4+5).

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Барселона Маркос Алонсо Жоау Канселу Жоау Феликс
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Источник:
Офіційний сайт Барселони
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:24
«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагає оплати до 30 червня цього року.
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Комментарии 8
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:24
«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагає оплати до 30 червня цього року.
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Вarcelinius
30.06.2024 в 16:07
Феля и Селя заплатили взнос за остаться в Барсе.
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MaximSK (Киев)
30.06.2024 в 15:34
Жалко Феликса и Канселу, они хотели остаться в Барсе, но почему-то клуб с ними расстался быстро.
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1
Justice (Львів)
30.06.2024 в 15:42
Як це чому? В Барси немає грошей!!!
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Вarcelinius
30.06.2024 в 16:31
Як це нема? А торресів та років купують же. Тільки от нах..я?
 
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Dr. House (Поділля)
30.06.2024 в 16:02
Пачєму, пачєму? Патаму!. В ФКБ залишився єдиний актив- гомодрочер- глодолюб Барсел@х. Алєня вже на потрохи пустили. Але за цього придурка навіть в цирку небагато дадуть
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Вarcelinius
30.06.2024 в 16:27
п н х длб
 
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Algrab (Костопiль)
30.06.2024 в 16:52
 
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