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Барселона объявила об уходе Алонсо, Феликса и Канселу. Впоследствии информация была удалена
Команду покидает только Маркос
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" на своем официальном сайте объявила о том, что Маркос Алонсо, Жоау Феликс и Жоау Канселу покинули команду. Однако через некоторое время клуб сменил информацию.
С официального сайта и соцсетей были удалены сообщения об уходе из "блауграны" обоих португальцев. Информация об Алонсо не изменилась.
Левый защитник Маркос Алонсо присоединился к команде летом 2022 и подписал контракт на два года. В общей сложности на его счету 45 матчей в составе "блауграны".
Жоау Феликс и Жоау Канселу присоединились к клубу 1 сентября прошлого года. Феликс провел 44 матча (10+6), а Канселу – 42 (4+5).
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