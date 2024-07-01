"Чувствую себя странно, но я всегда буду одним из вас". Кроос эмоционально попрощался с Реалом

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос опубликовал в социальных сетях пост в честь последнего дня в качестве игрока мадридского "Реала".

"На первой фотографии показан недостающий фрагмент второй картинки. Сегодня официально мой последний день в качестве игрока "Реала". Чувствую себя странно, но я всегда буду одним из вас. Всегда буду вам благодарен", — написал Кроос в Instagram.

Напомним, что 21 мая 34-летний Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы-2024. Контракт хавбека с "Реалом" истёк 30 июня.

В составе "сливочных" Тони выступал с 2014 года, отличившись 28 голами и 99 результативными передачами в 465 матчах.