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Бетис выкупил Марка Року из Лидса

Испания

Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба

Бетис выкупил Марка Року из Лидса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бетис" и "Лидс Юнайтед" достигли договоренности по трансферу Марка Рока. Новый игрок "зелено-белых" подписал соглашение до 2029 года.

Прошлый сезон опорный полузащитник провел в севильском клубе на правах аренды. Тогда Марк Рока сыграл 37 матчей во всех турнирах, где отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Добавим, что по информации Marca, "Бетис" выкупил игрока у "Лидса" за 4,5 млн евро.

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Бетис (Севилья) Лидс Юнайтед Марк Рока
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Источник:
Бетіс
Опубликовал: Александр Гресь
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