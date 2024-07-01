Бетис выкупил Марка Року из Лидса

"Бетис" и "Лидс Юнайтед" достигли договоренности по трансферу Марка Рока. Новый игрок "зелено-белых" подписал соглашение до 2029 года.

Прошлый сезон опорный полузащитник провел в севильском клубе на правах аренды. Тогда Марк Рока сыграл 37 матчей во всех турнирах, где отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Добавим, что по информации Marca, "Бетис" выкупил игрока у "Лидса" за 4,5 млн евро.