Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, почему Барселона удалила публикации о переезде Феликса и Канселу
Клуб хочет продлить контракты с футболистами
FC Barcelona
В последний день июня "Барселона" объявила о том, что арендованные Жоау Феликс и Жоау Канселу возвращаются в свои клубы, а вскоре клуб удалил всю информацию об этом.
Читайте такжеЧелси подписал талантливого форварда из Барселоны
Согласно информации ESPN, отчеты были удалены, поскольку "Барселона" и игроки намерены продолжить сотрудничество. А это заявление звучало так, будто дверь закрылась и больше ничего нельзя было сделать.
Напомним, Жоау Феликс и Жоау Канселу присоединились к клубу 1 сентября прошлого года. Феликс провел 44 матча, а Канселу - 42.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
01.07.2024 в 23:58
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Вместе с Довбиком и Цыганковым. Жирона представила новую домашнюю форму на сезон. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1