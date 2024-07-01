Известно, почему Барселона удалила публикации о переезде Феликса и Канселу

В последний день июня "Барселона" объявила о том, что арендованные Жоау Феликс и Жоау Канселу возвращаются в свои клубы, а вскоре клуб удалил всю информацию об этом.

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Согласно информации ESPN, отчеты были удалены, поскольку "Барселона" и игроки намерены продолжить сотрудничество. А это заявление звучало так, будто дверь закрылась и больше ничего нельзя было сделать.

Напомним, Жоау Феликс и Жоау Канселу присоединились к клубу 1 сентября прошлого года. Феликс провел 44 матча, а Канселу - 42.