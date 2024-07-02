Капитан сборной Испании передумал ехать в клуб из Саудовской Аравии

Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората переосмыслил свой переход в Профессиональную лигу Саудовской Аравии.

По словам Фабрицио Романо, опытный игрок сообщил руководству команды о желании продолжить карьеру в мадридском клубе. А главный тренер Диего Симеоне также настроен на то, чтобы Мората остался в "Атлетико".

Однако окончательное решение будет принято после завершения Евро-2024.