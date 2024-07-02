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Капитан сборной Испании передумал ехать в клуб из Саудовской Аравии
Футболист сообщил об этом руководству клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мората переосмыслил свой переход в Профессиональную лигу Саудовской Аравии.
По словам Фабрицио Романо, опытный игрок сообщил руководству команды о желании продолжить карьеру в мадридском клубе. А главный тренер Диего Симеоне также настроен на то, чтобы Мората остался в "Атлетико".
Однако окончательное решение будет принято после завершения Евро-2024.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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