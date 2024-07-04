Глава Ла Лиги: Этот год даётся Барселоне легче всего в сравнении с предыдущими

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил прогресс "Барселоны" в достижении благоприятного финансового баланса.

"По сравнению с предыдущими годами - текущий "Барселоне" даётся легче всего. Они понимают, что нужно делать, чтобы привлекать новых игроков, они хорошо разбираются в финансовом фэйр-плей.

Они выходят из сложной экономической ситуации. Посмотрим, решат ли они оставшиеся проблемы, и смогут ли заключить важные соглашения, к которым они стремятся" — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.