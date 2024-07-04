Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис интересуется центральным защитником Лидса
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Пеллегрини в последней кампании столкнулся с кадровыми трудностями в центре защиты, поскольку Марк Бартра был травмирован, Сократис не всегда играл в основе из-за плохой формы и тренер имел ограниченный состав игроков на этой позиции. "Бетис" снова обратил внимание в сторону "Лидс Юнайтед".
Сообщается, что испанский клуб хочет приобрести Диего Льоренте, который прошлый сезон провел в аренде у "Ромы". Руководство "Лидса" хотят вернуть значительную часть своих инвестиций, когда они заплатили "Реал Сосьедаду" 20 млн евро за игрока, но они изучают различные формулы. Сам игрок склоняется к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу и играть в "Бетисе". Переговоры по трансферу игрока в Испанию еще продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Диего Льоренте провел 40 матчей, где отметился забитым мячом и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Один из самых возрастных игроков УПЛ 2023/24 завершил карьеру
- Три клуба АПЛ интересуются Цыганковым, - Mundo Deportivo
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО