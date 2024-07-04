  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис интересуется центральным защитником Лидса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис интересуется центральным защитником Лидса

Испания

Об этом сообщает Marca

Бетис интересуется центральным защитником Лидса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мануэль Пеллегрини в последней кампании столкнулся с кадровыми трудностями в центре защиты, поскольку Марк Бартра был травмирован, Сократис не всегда играл в основе из-за плохой формы и тренер имел ограниченный состав игроков на этой позиции. "Бетис" снова обратил внимание в сторону "Лидс Юнайтед".

Сообщается, что испанский клуб хочет приобрести Диего Льоренте, который прошлый сезон провел в аренде у "Ромы". Руководство "Лидса" хотят вернуть значительную часть своих инвестиций, когда они заплатили "Реал Сосьедаду" 20 млн евро за игрока, но они изучают различные формулы. Сам игрок склоняется к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу и играть в "Бетисе". Переговоры по трансферу игрока в Испанию еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Диего Льоренте провел 40 матчей, где отметился забитым мячом и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Глава Ла Лиги: Этот год даётся Барселоне легче всего в сравнении с предыдущими
yellow-arrow
Милан повторно контактировал с Довбиком после вылета сборной Украины с Евро-2024
yellow-arrow
Вулверхэмптон арендовал нападающего из Сельты
Бетис (Севилья) Лидс Юнайтед Диего Льоренте Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости