Бетис интересуется центральным защитником Лидса

Мануэль Пеллегрини в последней кампании столкнулся с кадровыми трудностями в центре защиты, поскольку Марк Бартра был травмирован, Сократис не всегда играл в основе из-за плохой формы и тренер имел ограниченный состав игроков на этой позиции. "Бетис" снова обратил внимание в сторону "Лидс Юнайтед".

Сообщается, что испанский клуб хочет приобрести Диего Льоренте, который прошлый сезон провел в аренде у "Ромы". Руководство "Лидса" хотят вернуть значительную часть своих инвестиций, когда они заплатили "Реал Сосьедаду" 20 млн евро за игрока, но они изучают различные формулы. Сам игрок склоняется к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу и играть в "Бетисе". Переговоры по трансферу игрока в Испанию еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Диего Льоренте провел 40 матчей, где отметился забитым мячом и 2 ассистами.