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Хетафе близок к подписанию молодого воспитанника мадридского Реала

Испания

Об этом сообщает Marca

Хетафе близок к подписанию молодого воспитанника мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хетафе" близок к подписанию представителя академии мадридского "Реала" Петера Федерико. Доминиканский вингер, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Валенсии", является идеальным вариантом для позиции, которая является вакантной в команде Хосе Бордаласа.

Сам игрок очень заинтересован в этом переходе. Остается узнать условия трансфера, поскольку это может быть как аренда с правом выкупа, так и чистая аренда от мадридского "Реала".

Добавим, что в прошлом сезоне Петер Федерико провел 15 матчей в Ла Лиге и отметился результативной передачей.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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