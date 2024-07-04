Хетафе близок к подписанию молодого воспитанника мадридского Реала

"Хетафе" близок к подписанию представителя академии мадридского "Реала" Петера Федерико. Доминиканский вингер, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Валенсии", является идеальным вариантом для позиции, которая является вакантной в команде Хосе Бордаласа.

Сам игрок очень заинтересован в этом переходе. Остается узнать условия трансфера, поскольку это может быть как аренда с правом выкупа, так и чистая аренда от мадридского "Реала".

Добавим, что в прошлом сезоне Петер Федерико провел 15 матчей в Ла Лиге и отметился результативной передачей.