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Хетафе близок к подписанию молодого воспитанника мадридского Реала
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" близок к подписанию представителя академии мадридского "Реала" Петера Федерико. Доминиканский вингер, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Валенсии", является идеальным вариантом для позиции, которая является вакантной в команде Хосе Бордаласа.
Сам игрок очень заинтересован в этом переходе. Остается узнать условия трансфера, поскольку это может быть как аренда с правом выкупа, так и чистая аренда от мадридского "Реала".
Добавим, что в прошлом сезоне Петер Федерико провел 15 матчей в Ла Лиге и отметился результативной передачей.
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