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Валенсия близка к подписанию форварда Севильи

Испания

Об этом сообщает Marca

Валенсия близка к подписанию форварда Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Валенсия рассчитывает объявить об аренде Рафы Мира в ближайшие несколько часов. Но в клубе не настроены оптимистично после двух последних неудачных попыток из-за того, что "Севилья" в последнюю минуту изменила условия, как утверждают в "Месталье". Разница сейчас заключается в том, что андалусский клуб уменьшил свою переговорную силу, потому что ему срочно нужно сократить фонд заработной платы и достиг согласия относительно общих экономических условий как для трансфера, так и для будущей опции выкупа.

Кроме того, одной из предпосылок Рубена Барахи было то, что нападающий должен быть готов к началу предсезонной подготовки команды. После прошлогоднего опыта с Романом Яремчуком, который приехал в последний день трансферного окна, тренер утверждал, что форвард должен был быть в его распоряжении перед соревнованиями и это было ключевой задачей. Не следует также забывать, что Рафа Мир имел проблемы с практикой в последней кампании и Бараха хочет поработать с игроком над физическими и тактическими аспектами. Не следует забывать, что испанский форвард согласился уменьшить свою зарплату, чтобы присоединиться к "Валенсии", и что "Севилья" не будет выплачивать игроку никакой части зарплаты.

Добавим, что Рафа Мир в прошлом сезоне провел 22 матча, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Валенсия (Испания) Севилья Рафа Мир
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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