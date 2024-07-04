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Мбаппе - о Реале: Я надеюсь написать свою историю здесь

Испания
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Игрок также вспомнил о Криштиану Роналду

Мбаппе - о Реале: Я надеюсь написать свою историю здесь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда французского футбола Килиан Мбаппе поделился своими амбициями относительно новой главы своей карьеры в мадридском "Реале".

"У меня есть возможность осуществить свою мечту - играть за "Реал Мадрид", я надеюсь написать свою историю здесь".

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"Но история Криштиану Роналду была уникальной. Мне хочется сделать нечто подобное. Я могу только похвалить его. Мы поддерживаем связь, он - легенда", - добавил Мбаппе.

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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