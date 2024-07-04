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Мбаппе - о Реале: Я надеюсь написать свою историю здесь
Игрок также вспомнил о Криштиану Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда французского футбола Килиан Мбаппе поделился своими амбициями относительно новой главы своей карьеры в мадридском "Реале".
"У меня есть возможность осуществить свою мечту - играть за "Реал Мадрид", я надеюсь написать свою историю здесь".
"Но история Криштиану Роналду была уникальной. Мне хочется сделать нечто подобное. Я могу только похвалить его. Мы поддерживаем связь, он - легенда", - добавил Мбаппе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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