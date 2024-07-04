Агента игрока Халл Сити выгнали с паркинга Барселоны

Агента игрока молодежной сборной Англии и "Халл Сити" Джейдена Филогена выпроводили с тренировочной базы "Барселоны" после того, как он появился без предупреждения.

Агент устроил фотосессию на автостоянке, чтобы повысить интерес к своему клиенту, хотя вскоре охрана попросила его уйти.

Руководство испанского гранда никогда не слышало о таком игроке, даже несмотря на то, что его агент появился в штаб-квартире "Барселоны".