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Агента игрока Халл Сити выгнали с паркинга Барселоны
Произошла странная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Агента игрока молодежной сборной Англии и "Халл Сити" Джейдена Филогена выпроводили с тренировочной базы "Барселоны" после того, как он появился без предупреждения.
Агент устроил фотосессию на автостоянке, чтобы повысить интерес к своему клиенту, хотя вскоре охрана попросила его уйти.
Руководство испанского гранда никогда не слышало о таком игроке, даже несмотря на то, что его агент появился в штаб-квартире "Барселоны".
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Источник:giveme sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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