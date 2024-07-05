Валенсия продлила контракт с нападающим Уго Дуро

"Валенсия" подписала новое соглашение со своим форвардом Уго Дуро. Контракт испанца с "летучими мышами" будет действовать до конца июня 2028 года.

"С тех пор как я пришел в "Валенсию", я почувствовал, что меня очень любят болельщики, персонал клуба, мои товарищи по команде... Возможность продолжать играть здесь на протяжении многих лет делает меня очень счастливым. Мне нравится быть в "Валенсии", это прекрасно, играть на "Месталье" - это роскошь, о которой немногие игроки могут сказать, что они имеют ее, и это делает меня очень счастливым. Я очень доволен тем, как сложился прошлый сезон и очень рад, что у меня сложились такие отношения с жителями Валенсии", - заявил нападающий после продления соглашения.

Добавим, что в последней кампании Уго Дуро провел 39 матчей, где отметился 13 голами и 4 передачами.