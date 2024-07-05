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Тебас: Реал с Мбаппе не станет чемпионом за восемь туров до конца Ла Лиги

Испания

Заранее ничего не обеспечено

Тебас: Реал с Мбаппе не станет чемпионом за восемь туров до конца Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что подписание "Реалом" французского нападающего Килиана Мбаппе не гарантирует действующим чемпионам Испании повторения прошлогоднего успеха.

"Приход звезды не всегда означает, что команда стала лучше.

Есть и другие факторы. Тони Кроос и Начо не продолжать играть за команду. Без Мбаппе "Реал" выиграл Ла Лигу за четыре тура до конца сезона.

Приход Мбаппе не означает, что они выиграют чемпионат за восемь игр до его завершения. Этого не произойдёт", – сказал Тебас в интервью ESPN.

Напомним, в июне Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала".

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
05.07.2024 в 14:16
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
05.07.2024 в 14:16
за 10?
Ответить
0
0

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