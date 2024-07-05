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Сенегальский полузащитник Пап Гуйе - игрок Вильярреала

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Сенегальский полузащитник Пап Гуйе - игрок Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вильярреал" достиг договоренности с Папе Гуйе о подписании контракта. Соглашение сенегальского игрока с новым клубом рассчитано на следующие четыре сезона, до 30 июня 2028 года. Опорник перешел в испанский клуб в статусе свободного агента.

Новый полузащитник пройдет медицинское обследование и стресс-тесты 8 июля, перед началом сезона. В четверг, 11 июля, он завершит свою первую тренировку со своими новыми партнерами по команде под руководством Марселино Гарсия Тораля. Кроме того, Гуйе уже имеет опыт выступлений в испанском футболе. В сезоне 2022/23 полузащитник отыграл вторую половину кампании за "Севилью" (16 матчей, 1 гол и 3 передачи).

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Марселя" Пап Гуйе провел 15 поединков и отметился одним забитым мячом.

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Вильярреал Папе Гуйе
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Источник:
Вільярреал
Опубликовал: Александр Гресь
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