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Астон Вилла и Барселона заинтересовались звездой Копа Америка
Клубы хотят усилить состав своей команды
Фото: tenfield.com.uy
Усилить свой состав перед началом сезона хочет каждый клуб, но лучшие команды желают подписать игроков, которые блистают на международных турнирах.
Таким является вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо. Несколько испанских СМИ приписывают интерес к нему "Астон Вилле" и "Барселоне".
24-летний вингер, представляющий мексиканскую "Толуку" на клубном уровне, в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:dailys ports
Опубликовал: Екатерина Власова
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