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Ямаль: Попасть в тройку лучших было и есть главной мечтой

Испания

Никогда не сыграет за Реал

Ямаль: Попасть в тройку лучших было и есть главной мечтой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль дал интервью программе "Эль Чирингито", в котором ответил на вопросы о своем будущем и поделился своими целями.

Выиграть "Золотой мяч"? Это мечта каждого игрока. Я надеюсь быть среди претендентов. Попасть в тройку лучших было и есть главной мечтой, над которой надо работать.

Из тех ли я фанатов "Барселоны", которые говорят, что никогда не будут играть за мадридский "Реал"? Да, из таких.

Хотели бы вы играть с Нико Уильямсом (полузащитник клуба "Атлетик Бильбао" и сборной Испании) в "Барселоне"?

Конечно, хотел бы. Каждый хотел бы играть со своими друзьями в своей команде. Я надеюсь на это.

Напомним, сейчас Ямаль со сборной Испании участвует на Евро 2024, в четырех матчах турнира 16-летный игрок отметился двумя результативными передачами.

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Испания Барселона Ламин Ямал
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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