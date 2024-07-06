Ямаль: Попасть в тройку лучших было и есть главной мечтой

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль дал интервью программе "Эль Чирингито", в котором ответил на вопросы о своем будущем и поделился своими целями.

Выиграть "Золотой мяч"? Это мечта каждого игрока. Я надеюсь быть среди претендентов. Попасть в тройку лучших было и есть главной мечтой, над которой надо работать.

Из тех ли я фанатов "Барселоны", которые говорят, что никогда не будут играть за мадридский "Реал"? Да, из таких.

Хотели бы вы играть с Нико Уильямсом (полузащитник клуба "Атлетик Бильбао" и сборной Испании) в "Барселоне"?

Конечно, хотел бы. Каждый хотел бы играть со своими друзьями в своей команде. Я надеюсь на это.